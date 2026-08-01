Un incendio en un edificio de Oviedo acaba con un hombre detenido tras entrar en otra vivienda por el patio de luces

Imagen de vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de daños después de que se registrara un incendio en una vivienda de la tercera planta de un edificio de Oviedo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Las mismas fuentes han explicado que, tras iniciarse el fuego, el hombre salió por el patio de luces y su caída quedó amortiguada por unos tendales, lo que evitó que se precipitara hasta el suelo. Posteriormente, accedió a otra vivienda del edificio a través de una ventana que se encontraba abierta, donde fue localizado por los agentes.

La Policía Nacional ha indicado que el detenido permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), por lo que todavía no ha podido prestar declaración. Por este motivo, la investigación continúa abierta y los agentes no han determinado aún las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Asimismo, los vecinos del inmueble permanecen desalojados mientras se comprueba si el incendio ha ocasionado daños en la estructura del edificio.