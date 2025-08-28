El incendio forestal de Ibias, único activo en Asturias este jueves, que registra otros cinco controlados

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este jueves que solo queda un incendio forestal activo en Asturias, el que afecta al municipio de Ibias. Además se encuentran controlados otros cinco fuegos.

En una entrevista a TVE recogida por Europa Press, el dirigente autonómico ha explicado que la climatología ha contribuido a la mejora de las condiciones. A ello se suma el "esfuerzo titánico" que hubo de todo el operativo del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, las BRIF, el Ministerio, la UME, las empresas forestales, los agentes medioambientales o la Guardia Civil.

De la oleada de incendios que sacude Asturias desde mediados de agosto, Barbón ha destacado que tres de los más importantes han llegado desde León, y ha apuntado la necesidad de una gestión coordinada de este tipo de emergencias. En este sentido ha reiterado su ofrecimiento a las CCAA del noroeste peninsular para coordinar estos incendios a los que "no estamos acostumbrados". "Espero que podamos ver la forma de cómo se coordina esa respuesta por parte de nuestras competencias como comunidades autónomas", ha dicho.

A juicio del dirigente socialista, es necesario también invertir en prevención y hacer una mejor gestión forestal desde las autonomías.

