El incendio de Grado obliga a cortar un tramo de la A-63 para facilitar las labores de extinción

Incendio Forestal de Peñaflor y Vega de Anzo en Grado. Imagen informativa publicada por el 112 Asturias en X. - 112 ASTURIAS

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han permanecido trabajando durante toda la noche en las labores de extinción del incendio forestal declarado en las zonas de Peñaflor y Anzo, en el concejo de Grado.

Según ha informado el SEPA, en el operativo han participado bomberos de los parques de Grado, La Morgal, Pravia y Tineo, así como dos empresas forestales.

Uno de los sectores en los que se han concentrado los trabajos ha sido la zona de Anzo. Asimismo, los efectivos han actuado en las inmediaciones de la boca de los túneles de la autovía A-63 en sentido Oviedo, lo que obligó al corte de la vía entre los puntos kilométricos 13 y 19 para facilitar las tareas de extinción.

Para la jornada de este domingo está previsto que se incorporen a los trabajos un avión anfibio movilizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), además de los helicópteros del SEPA.