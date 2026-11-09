Un incendio quema la freidora de una bocatería en Mieres

Incendio en una bocatería en Mieres. - SEPA

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado este lunes la freidora de aceite de una bocatería situada en el polígono de Vega de Arriba, en el municipio asturiano de Mieres. La intervención de los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha permitido controlar las llamas minutos después sin que se hayan registrado daños personales.

Según ha informado el Servicio de Atención de Emergencias 112 Asturias en su cuenta de la red X, el aviso ha entrado a las 12.03 horas. De inmediato se ha movilizado a los efectivos de bomberos del parque de Mieres, que se han desplazado al lugar y han dado el fuego por controlado a las 12.37 horas.

Tras finalizar las labores de extinción y ventilación del local, la dotación ha regresado a su base a las 13.35 horas. La Policía Local de Mieres también ha sido informada del suceso y los efectivos de bomberos han realizado una revisión de control por protocolo a las 15.00 horas para verificar la seguridad de la instalación.