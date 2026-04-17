Un incendio en una vivienda de Mieres deja una afectada por inhalación de humo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido atendida por la UVI Móvil de Mieres por inhalar humo al incendiarse una habitación en su vivienda, en la calle Alejandro Casona de Mieres. Según datos facilitados por el SAMU, la afectada no precisó traslado sanitario y fue dada de alta in situ. El fuego quemó por completo la habitación y el resto del inmueble quedó afectado por el humo.

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) del parque de Mieres extinguieron el incendio, declarado en una habitación de una vivienda de tres alturas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.28 horas de este jueves. En la llamada indicaba que se le estaba incendiando una lámpara en la vivienda y había mucho humo.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación del parque de Mieres y pasó el aviso al SAMU, que envió los medios ya citados. También se informó a la Policía Local. A las 23.16 horas los bomberos dieron el fuego por extinguido. Tras desescombrar y ventilar retiraron del lugar para regresar a parque a las 23.47 horas.