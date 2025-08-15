Incendios en Asturias: cuatro activos y cuatro controlados en la mañana de este viernes

Archivo - Labores de extinción de incendios forestales en Ribadesella y Mieres, foto de archivo. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra en la mañana de este viernes ocho incendios forestales, de los que cuatro permanecen activos y otros cuatro se encuentran controlados, aunque siguen en revisión por Bomberos del SEPA y la guardería de Medio Natural.

Según ha informado el propio SEPA, los trabajos de extinción se centran, de nuevo, en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, donde durante la noche se ha empleado fuego técnico para asegurar el flanco próximo a la población.

En el lugar actúa un amplio dispositivo formado por la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y cuadrillas de la empresa forestal Valledor. Las labores se coordinan desde el Puesto de Mando Avanzado del concejo, bajo la dirección de un Jefe de Zona de Bomberos.

El SEPA ha asegurado que a lo largo de la jornada se continuará trabajando en Genestoso, donde se ha localizado un nuevo foco al este que será atacado por los helicópteros del SEPA si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Otros incendios activos se registran en Bezanes (Caso), Faedo (Quirós) y Camarmeña (Cabrales), donde sigue cerrada la Ruta del Cares. Estas zonas son de difícil acceso por tierra y los fuegos afectan principalmente a matorral.

Entre los incendios controlados se encuentran tres en Cangas del Narcea, y dos en Coaña. Las zonas afectadas son Vallado, dos en La Pachina, Cobos, Lebredo y Medal y Loza.

Debido a las altas temperaturas, el viento sur y la baja humedad, los operativos centran sus esfuerzos en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros para evitar reproducciones. Además, se desplazarán a Degaña y Ponga equipos de vigilancia para controlar la zona limítrofe con incendios en la provincia de León.

El SEPA recuerda a la población extremar las precauciones, cumplir la normativa y las prohibiciones vigentes: queda prohibido encender fuego, realizar quemas, usar material pirotécnico o maquinaria y vehículos en zonas forestales, así como acceder a áreas de riesgo.