El índice de riesgo de incendios forestales aumenta a 'extremo' este miércoles en cinco municipios asturianos

Índice De Riesgo De Incendios Forestales - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales será 'extremo' este miércoles 24 de junio en cinco de los 78 concejos asturianos, según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'muy alto' o 'alto'.

Los niveles son establecidos en base a las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala se compone, de menor a mayor, por 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los cinco municipios que presentarán un índice de riesgo 'extremo' son los de Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano y Pesoz.

Mientras, hay 50 concejos con riesgo 'muy alto'. Son los de Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabrales, Candamo, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Caso, Castrillón, Corvera de Asturias, Cudillero, Degaña, Gijón, Gozón, Grado, Ibias, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Mieres del Camino, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. En el resto de Asturias el riesgo será 'alto'.