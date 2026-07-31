Indra aclara que mantiene "abierta" la opción de instalarse en Asturias

INDRA GROUP - CEDIDA

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Indra mantiene "abierta" la opción de implantarse en Asturias y la nueva fábrica de As Pontes (Galicia) responde a la necesidad de ampliar su capacidad industrial y no la plantea como una "disyuntiva" o "alternativa" a sus proyectos en otras ubicaciones, según han aclarado a Europa Press fuentes de la empresa.

El objetivo de la compañía es poner en marcha una nueva fábrica en As Pontes con la que responder a la "necesidad" de aumentar la capacidad industrial hasta alcanzar los 55.000 metros cuadrados que tiene establecidos. Las mismas fuentes han matizado que la actuación no debe interpretarse como una "alternativa" de otros planteamientos de la compañía, sino como "un deseo de ponerla en marcha".

"La opción de las Cuencas está abierta y sigue en marcha", han señalado. Desde Indra han manifestado que existe una "buena sintonía" con "la administración a todos los niveles", incluido el Principado de Asturias.