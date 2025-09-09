Indra instalará una pista en las cuencas mineras para probar sus vehículos militares

Escribano anuncia más empleos y confía en comenzar con la producción e Asturias un periodo no inferior a seis u ocho meses

La compañía Indra Group está trabajando con la empresa pública Hunosa para adquirir un terreno, en Mieres o Langreo, en el que poder instalar una pista para poder realizar las correspondientes pruebas a los vehículos militares que construirá en Asturias. Así lo ha confirmado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.

En una rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, Escribano ha indicado que todavía se está trabajando en la ubicación concreta del lugar y que la pista tendrá unos 1.600 metros. Los ingenieros de la compañía están trabajando en el asunto, buscando la mejor ubicación y cerrando el acuerdo con Hunosa.

Indra Group compró las instalaciones de El Tallerón, en Gijón, que pertenecía a Duro Felguera, donde se van a construir vehículos militares y carros de combate.

Escribano ha indicado que actualmente cuentan con 155 personas que están adaptándose al nuevo cometido, pero que la idea es subir el próximo año el número de operarios hasta entre 300 o 500 operarios que producirán los nuevos vehículos del Ejército .

Indra solicitará al Gobierno asturiano la declaración de 'Programa PIER', una figura legal que busca impulsar los proyectos de interés estratégico de la comunidad autónoma. Tienen consideración de PIER aquellos proyectos que, teniendo una especial relevancia en el ámbito territorial en que desarrolle su actividad, que podrá ser un concejo o un conjunto de concejos del Principado de Asturias, y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, contribuya a la dinamización económica y social o a la consolidación de una actividad empresarial, generando riqueza y empleo de calidad.

La intención, según Escribano es arrancar antes de final de año con los contratos para la factoría asturiana y que en un periodo no inferior a seis u ocho meses pueda empezar la producción. De esta manera, podrían estar entregando vehículos en un plazo de entre 18 y 24 meses.

ISRAEL

En la rueda de prensa le han preguntado a Escribano sobre cómo le va a afectar a Indra Group la 'desconexión' militar del Estado de Israel.

Ha dicho que en el caso de la emprea no les afecta. "No es que no nos afecte al cien por cien, pero es un porcentaje muy pequeño y orcentaje muy pequeño y tenemos proveedores alternativos a todas las fuentes de suministro, no es un problema para nosotros y lo tenemos totalmente controlado", ha dicho Escribano.

Barbón, por su parte, ha dicho que la llegada de Indra al Principado es uan "magnífica noticia" y que el Gobierno estudiará "con mucho interés" la solicitud de PIER que presentará la empresa.

"Yo sé que no es algo pacífico, que siempre hay críticas al respecto, pero lo que la reflexión que yo hago es, y la vengo defendiendo de forma decidida, es que no es prepararse para la guerra, sino para disuadir, para que nos respeten y por tanto haya la paz, porque nosotros como Estado, como comunidad autónoma y como proyecto comunitario, yo creo que la Unión Europea siempre ha sido una abanderada de la paz a nivel internacional y no podemos dejar de recordarlo", ha reflexionado.