Indra presenta al Gobierno un proyecto de Interés Estratégico que incluye un nuevo centro en el taller de Barros

Archivo - El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos (d), y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce (2d), durante el III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa centrado en el Corredor Norte, en la Fábrica de Armas de La V - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra ha presentado al Gobierno de Asturias un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) con el objetivo de impulsar un gran polo industrial y tecnológico en el Principado. La propuesta tiene un carácter integral y reúne todas las actividades de la compañía en la comunidad, desde las instalaciones de El Tallerón, en Gijón, hasta las relacionadas con el servicio de tráfico aéreo. Además, contempla la puesta en marcha de un nuevo centro de fabricación en las antiguas instalaciones del taller de Barros, en Langreo.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ya ha remitido la propuesta a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación (Sekuens), que se encargará de iniciar su tramitación administrativa.

El proyecto plantea un modelo industrial complementario entre Gijón y Langreo, centrado en la fabricación, integración y mantenimiento de vehículos terrestres de defensa, y se desarrollará en dos municipios en transición justa.

A través de una nota de prensa El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que este proyecto supone "un nuevo paso en la apuesta de la compañía por consolidar y ampliar su presencia en Asturias como una comunidad estratégica para sus planes de futuro".

Asimismo, ha subrayado que se trata de "un indicio claro del compromiso de Indra con el desarrollo de un gran polo de fabricación e ingeniería en la comunidad y con su implantación en Barros".

Este proyecto se alinea con la hoja de ruta que Indra presentó a comienzos de año en Oviedo, donde definió su plan de crecimiento y atracción de talento en Asturias.

La presentación del PIER refuerza ahora esa estrategia y añade un elemento relevante: la confirmación del interés por desarrollar un nuevo centro de producción en el antiguo taller de Barros. "Con este paso, Indra lanza un mensaje claro de compromiso con Asturias y de confianza en la capacidad del Principado para acoger inversiones industriales estratégicas", ha señalado Borja Sánchez