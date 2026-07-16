Indra traslada a Barbón que necesita avanzar "con la mayor agilidad" en sus planes industriales

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recibido al consejero delegado de Indra, Josep María Recasens.
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recibido al consejero delegado de Indra, Josep María Recasens. - ARMANDO ALVAREZ
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 16 julio 2026 18:07
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   OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Indra Group ha trasladado este jueves al presidente del Principado, Adrián Barbón, la necesidad de tomar "de manera inmediata" decisiones para reforzar sus capacidades industriales y ha subrayado que "el tiempo es vital" para cumplir con los compromisos de entrega asumidos por la compañía.

   El encuentro, celebrado en la sede de la Presidencia del Principado, ha reunido a Barbón con el consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens.

   Tras la reunión, la compañía ha agradecido al presidente y al Gobierno asturiano "el tiempo dedicado y la disposición al diálogo" y ha explicado que el objetivo principal del encuentro era "escuchar y conocer de primera mano la visión y las prioridades del Gobierno asturiano".

   Según Indra, su plan de crecimiento requiere "un incremento significativo" de las capacidades industriales y considera que el corredor norte reúne "condiciones especialmente adecuadas" para acompañar esa expansión y contribuir al desarrollo de una industria tecnológica y de defensa de alto valor añadido.

   No obstante, la empresa ha incidido en la urgencia de adoptar decisiones. "El tiempo es vital, el calendario muy exigente y debemos avanzar con la mayor agilidad. Nuestros compromisos de entrega son nuestra máxima prioridad y no hay tiempo que perder", ha señalado.

   El encuentro se produce mientras continúan las conversaciones en torno a la posible implantación de una fábrica de vehículos militares de Indra en los antiguos talleres de Duro Felguera en Barros (Langreo), una operación defendida por el Principado y cuya materialización sigue pendiente de un acuerdo sobre los terrenos.

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