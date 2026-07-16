Indra traslada a Barbón que necesita avanzar "con la mayor agilidad" en sus planes industriales

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recibido al consejero delegado de Indra, Josep María Recasens. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha trasladado este jueves al presidente del Principado, Adrián Barbón, la necesidad de tomar "de manera inmediata" decisiones para reforzar sus capacidades industriales y ha subrayado que "el tiempo es vital" para cumplir con los compromisos de entrega asumidos por la compañía.

El encuentro, celebrado en la sede de la Presidencia del Principado, ha reunido a Barbón con el consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens.

Tras la reunión, la compañía ha agradecido al presidente y al Gobierno asturiano "el tiempo dedicado y la disposición al diálogo" y ha explicado que el objetivo principal del encuentro era "escuchar y conocer de primera mano la visión y las prioridades del Gobierno asturiano".

Según Indra, su plan de crecimiento requiere "un incremento significativo" de las capacidades industriales y considera que el corredor norte reúne "condiciones especialmente adecuadas" para acompañar esa expansión y contribuir al desarrollo de una industria tecnológica y de defensa de alto valor añadido.

No obstante, la empresa ha incidido en la urgencia de adoptar decisiones. "El tiempo es vital, el calendario muy exigente y debemos avanzar con la mayor agilidad. Nuestros compromisos de entrega son nuestra máxima prioridad y no hay tiempo que perder", ha señalado.

El encuentro se produce mientras continúan las conversaciones en torno a la posible implantación de una fábrica de vehículos militares de Indra en los antiguos talleres de Duro Felguera en Barros (Langreo), una operación defendida por el Principado y cuya materialización sigue pendiente de un acuerdo sobre los terrenos.