Industria asegura que los procedimientos del anillo eléctrico "están lanzados y avanzados"

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo en un acto de Femetal en Avilés. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, ha asegurado este miércoles que los procedimientos para el desarrollo del anillo eléctrico están "lanzados y avanzados" y ha descartado que un posible retraso en la aprobación de la planificación de la red nacional afecte a corto plazo a esta infraestructura.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, Campo ha explicado que el Ejecutivo autonómico y Red Eléctrica han ido trabajando para adelantar las fases previas de tramitación del anillo. Este hecho, ha precisado, ha permitido generar un "colchón suficiente", que estima "superior a seis meses", para continuar con todos los trámites y compensar posibles demoras relacionadas con el nuevo calendario electoral.

Aunque el viceconsejero ha reconocido que existen procesos finales que "no se pueden llevar a cabo hasta que la planificación esté realmente aprobada", ha aclarado que para llegar a ese punto "todavía faltarán meses". Entretanto, se ha adelantado buena parte de la tramitación administrativa necesaria. En este sentido, ha desvelado que la primera subestación asociada a la nueva planificación, la de Reboria y sus líneas de conexión hasta Zalia, saldrá a información pública de manera "inminente". Posteriormente, a finales de año o principios de 2027, lo hará la subestación denominada Asturiana, que completará el anillo en el área central.

Respecto a la futura planificación de la red eléctrica estatal, el responsable de Industria ha señalado que es positiva para los intereses de Asturias. Además, ha reiterado que el diseño de la red a nivel autonómico "está prácticamente acabado", a falta de las aprobaciones finales, por lo que ha transmitido un mensaje de "total confianza" a la industria asturiana sobre los plazos de ejecución del anillo central.