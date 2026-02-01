Industria, turismo, logística y alimentación serán los motores del empleo durante 2026, según Randstad

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La industria, la logística, el turismo y la hostelería y la agroalimentación serán los sectores de la economía española que más empleo crearán en 2026, según los datos de Randstad, que prevé la creación de alrededor de 450.000 nuevos empleos este año y una disminución de la tasa de paro de 0,4 puntos porcentuales, hasta el 10,2%.

Con una economía que mantiene un ritmo de crecimiento por encima del 2%, según las estimaciones para este año de organismos como la OCDE y el Banco de España, el mercado laboral continuará generando ocupación, impulsada por estos cuatro sectores, cuyo dinamismo "trasciende al conjunto de la economía con una creación sólida de puestos de trabajo", según ha señalado el director general de Randstad Trabajo Temporal, Andrés Menéndez.

Según las estimaciones de la compañía, la industria, que según los datos de la EPA ha creado 125.000 empleos en los últimos cuatro trimestres, se vislumbra como el sector que más ocupación generará el próximo año en prácticamente todas las regiones, especialmente País Vasco, Madrid y Cataluña.

Randstad subraya la sólida demanda de empleados especializados en la industria manufacturera del metal, así como en la industria aeroespacial y defensa, en la industria TIC y en plantas de producción, sectores que, además de ofrecer "oportunidades laborales en puestos operativos", también están "fomentando la contratación de talento cualificado para liderar la transformación hacia un modelo más competitivo y sostenible".

En cuanto al sector agroalimentario, destaca su presencia en regiones como Cataluña, Murcia, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Extremadura, convirtiéndose en una actividad "de valor añadido" que genera "ocupación de calidad" debido, según Menéndez a "la fortaleza del consumo interior y la calidad de los productos".

El sector de la alimentación, que incluye agricultura, ganadería y pesca, ha generado 40.100 empleos en 2025 y ofrece oportunidades laborales en áreas como la ingeniería, la logística y el transporte, la digitalización o los servicios profesionales.

Por su parte la hostelería (servicios de alojamiento y de comidas y bebidas), generó en los últimos cuatro trimestres, con datos de la EPA del cierre del tercer trimestre de 2025, 68.000 empleos, gracias a un consumo interno fuerte y a "una época dorada" del turismo.

Según las estimaciones de Randstad, este sector continuará creando ocupación en todas las comunidades, sumándose a las tradicionales como Canarias, Baleares, Cataluña o la Comunidad Valenciana, otras regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria o Extremadura.

Por último, el sector de logística y transporte, que da empleo a 1,26 millones de personas -el 5,6% de los trabajadores en España-, continuará con el fuerte dinamismo de los últimos años y será un generador de ocupación importante durante este año, habiendo cerrado el tercer trimestre de 2025 con la creación de 26.000 empleos

Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, el País Vasco, La Rioja o Cantabria son las comunidades autónomas donde más empleados de esta actividad se requieren, con una fuerte demanda de perfiles tanto operativos como cualificados, que puedan optimizar operaciones en entornos cada vez más digitalizados, así como puestos relacionados con gestión de la cadena de suministro y coordinación logística para responder al auge del comercio electrónico.