Ingresa en prisión un nuevo imputado en la operación antidroga con varios detenidos y registros en Gijón

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo ha dictado un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para un nuevo imputado en el marco de la operación antidroga con varias detenciones en Gijón por pertenencia a una organización criminal. Se llevaron a cabo diversos registros en domicilios y en locales de hostelería de la calle Ramón Areces o en Marqués de Casa Valdés.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la medida responde a la solicitud del Ministerio Fiscal y el hombre será trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias. La causa, de gran complejidad, permanece bajo secreto sobre las actuaciones judiciales adoptadas en los últimos días.

La banda, según algunos medios de comunicación, sería de origen dominicano y estaría vinculada al tráfico de drogas y al cobro de deudas a otros grupos de narcotraficantes.