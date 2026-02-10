Iniciadas las obras de la primera fase de la playa verde del Rinconín, con vistas a abrir en verano

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado este martes el inicio, en el día de ayer, de las obras de la primera fase de la playa verde del Rinconín.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que el objetivo es poder abrir este espacio al público este próximo verano.

Ha recordado, ligado a ello, que tras el concursos de ideas realizado el proyecto ganador fue 'Brisa Marina', presentado por el arquitecto Eloy Calvo.

Con las obras iniciadas, se podrá contar tanto con los viales como con la vegetación paisajística que va a tener de manera definitiva la playa verde.

Se va a reservar las zonas denominadas como 'islas' para otra fase, en las cuales, una vez que se tenga redactado el proyecto de ejecución de obra, se irán instalando los diferentes espacios que va a tener la playa verde.

El edil ha avanzado, al tiempo, que el próximo día 25 van a celebrar un acto público en el Salón de Recepciones municipal, donde estarán todos los proyectos que resultaron de alguna manera premiados en el citado concurso de ideas. En el mismo, sus autores van a tener la oportunidad de explicar sus propuestas.

Por otro lado, en cuanto a la Junta de Gobierno local, ha apuntado que se ha aprobado la certificación final de obra de los tres lotes, si bien el lote 1 se ha hecho fuera del Orden del Día. En el caso de este último lote, la certificación ha sido por un importe de 198141,32 euros, mientras que la cuantía del lote 2 es de 151.418 euros y la del lote 3 de casi 1,7 millones de euros.

También se ha dado luz verde a las ayudas para la realización de proyectos de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria social y democrática, que está dotada con 50.000 euros.

Además, se ha autorizado la segunda adenda al convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para el sostenimiento del centro municipal de apoyo a la integración en Gijón, por una cuantía de 157.483,80 euros.

Por otra parte, se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Unicef, en el marco de la iniciativa Ciudad Amiga de la Infancia, para el periodo 2026-2029.