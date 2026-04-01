La iniciativa de Vox para poder cambiar los usos de los hórreos, rechazada por PSOE, Convocatoria-IU y Tomé

Archivo - Hórreo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los grupos parlamentarios de PSOE y de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS (que sustentan a un gobierno de coalición en Asturias) y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han servido este miércoles, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), para rechazar la proposición de Vox que pedía modificaciones normativas para ampliar los usos de hórreos y paneras.

El texto, que fue defendido por el diputado de Vox, Javier Jové, recogía una enmienda del PP y planteaba cambios a nivel legislativo y reglamentario para ampliar los usos de los hórreos y paneras para adaptarlos a la actual situación del mundo rural asturiano.

Además, pedía al Principado flexibilizar los requisitos para llevar a cabo la rehabilitación de los hórreos en cuanto a materiales permitidos, el cierre entre pegollos, la apertura de vanos, así como la eliminación del concepto de elementos discordantes. La proposición tuvo el apoyo de PP y del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, pero sus sufragios fueron insuficientes para que la iniciativa saliera adelante.

El diputado del PSOE Ricardo Fernández ha justificado su voto en contra poniendo en valor el trabajo que ya está realizando el Gobierno asturiano en defensa de la protección de los hórreos. A su juicio, lo que pretende Vox con su iniciativa no es salvar esas edificaciones, sino que desaparezcan. Además, ha lamentado la "indefinición" de la iniciativa, por ejemplo en lo que se refiere a los materiales.

En una línea similar se ha pronunciado el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quien ha acusado a Vox de pretender convertir los hórreos en "adosados feos" y de "aniquilar su esencia". Covadonga Tomé también ha dicho que ella votaba que no a la proposición porque lo que hay que hacer con los hórreos es "conservar su autenticidad".

Adrián Pumares (Foro), sin embargo, ha calificado de "preocupante" la situación porque ha afirmado que en Asturias "se cae un hórreo cada día".

Desde el PP ha intervenido José Luis Costillas, que ha criticado al gobierno asturiano presidido por Adrián Barbón de "recortar" en todo lo que tiene que ver la protección del patrimonio.

A Javier Jové (Vox), por su parte, no le convence tampoco que el Ministerio de Cultura vaya a declarar los hórreos del norte de España, entre ellos los asturianos, Patrimonio Cultural Inmaterial. "No queremos que sean inmateriales, queremos que sigan en nuestros pueblos", ha insistido.