Inscribirse en un registro de centros de I+D será requisito para acceder a financiación pública asturiana

Borja Sánchez, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha recordado este lunes que se encuentra en en fase de información pública el decreto que regulará el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Sánchez ha indicado que la normativa permitirá establecer procedimientos simples para que las entidades vinculadas a la ciencia y la innovación puedan registrarse. Estar inscrito en ese será requisito necesario para acceder a las diferentes iniciativas de financiación en I+D+i del Principado.

El dirigente asturiano ha dado cuenta al Ejecutivo de algunas de las principales líneas de actuación vinculadas a la ley de la Ciencia, dado que se cumple un año desde su aprobación.

Así, ha comentado que la oferta de empleo público del Principado recoge por primera vez la escala del Cuerpo Superior de Investigación para científicos titulares, con cinco plazas, el conocido como 'CSIC asturiano'. Son los primeros puestos de personal funcionario dedicado a la I+D en el Principado. Estas plazas están destinadas al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida).

Además, en las próximas semanas se pondrá en marcha el Observatorio de la Innovación con la incorporación de un especialista en análisis de datos. El objetivo es disponer de una herramienta de información y evaluación del ecosistema científico y tecnológico. Su misión será recopilar, analizar y difundir datos sobre el desarrollo de la ciencia y la innovación en Asturias, incluidos indicadores de igualdad de género, retorno de la inversión pública y participación en programas nacionales e internacionales.

Ya está además abierta la licitación para la compra pública precomercial, con 1,8 millones para el desarrollo de dos bancos de pruebas avanzados para nanosatélites y motores de cohetes. El objetivo es fortalecer el ecosistema aeroespacial y la innovación tecnológica.

También ya se cuenta con un calendario de convocatorias que comenzarán en marzo y terminarán en julio. Con 24 programas agrupados en 22 convocatorias y una financiación de 42,7 millones, cuatro más que el pasado año, el calendario facilita una visión ordenada y anticipada para que empresas y centros de investigación planifiquen sus proyectos con mayor eficacia.