La inscripción para las actividades de septiembre del programa 'Disfruta Mieres' abre este viernes

OVIEDO/MIERES 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres abrirá este viernes, 21 de agosto, el plazo de inscripción para las actividades previstas en septiembre dentro del programa 'Disfruta Mieres', una iniciativa que ofrece rutas turísticas, visitas guiadas y recorridos en bus turístico para dar a conocer el patrimonio cultural, natural, etnográfico, histórico e industrial del concejo.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web municipal y se han programado diversas actividades durante el mes de septiembre.

En concreto, las visitas guiadas incluirán 'Mieres del Camín', el viernes 4 de septiembre; 'Templos románicos en el Camino de Santiago', los sábados 5 y 11 de septiembre, y la 'Ruta de la Revolución de Octubre del 34', el domingo 20 de septiembre.

El programa también contempla rutas etnográficas por el Valle de Cuna, el domingo 13 de septiembre, y por Lloreo, el sábado 19, además de la actividad 'De bocaminas y pozos: El valle de Turón', prevista para el domingo 27.

Por su parte, el bus turístico realizará los domingos 6, 13 y 20 de septiembre un recorrido por el patrimonio industrial y natural de Mieres, con salida desde el Ayuntamiento y paradas en el Pozu Santa Bárbara, Pozu Espinos, Pozu Fortuna, Alto la Col.ladiella y Mieres del Camín.

El recorrido del bus turístico incluye además la visita a la Sala Inmersiva del Pozu Santa Bárbara, una propuesta del Ayuntamiento que busca complementar la oferta turística y acercar el mundo y la historia minera a quienes no puedan o no quieran descender al pozo..