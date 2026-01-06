La instalación de seis micro arrecifes en la Ría de Avilés estimulan la implantación de 42 especies

Archivo - Ría de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los seis micro arrecifes biomiméticos instalados por la Autoridad Portuaria en la Ría de Avilés en junio de 2024 para recuperar la biodiversidad ya han estimulado la implantación de 42 especies indicadoras de un ecosistema saludable.

Así lo han confirmado desde la Autoridad Portuaria, que recuerda que con la iniciativa se busca conocer y analizar la capacidad de regeneración del ecosistema marino en la ría de Avilés.

Según los datos de la monitorización realizada el pasado mes de noviembre, y en apenas un año tras la instalación de estas estructuras, ya se ha estimulado la implantación de esas 42 especies.

El proyecto de regeneración marina forma parte del compromiso del Puerto avilesino con la sostenibilidad y la protección del medio marino. Tiene una duración y seguimiento de dos años tras la instalación de las estructuras y está siendo ejecutado por la compañía española Ocean Ecostructures, que aplica una tecnología exclusiva.

Estos seis paneles (Life Boosting Units-LBUs) replican el funcionamiento de un arrecife natural multiplicando hasta por 6 la biodiversidad de los lugares donde se instalan. Esta singular solución cuenta con un sistema de información y monitorización avanzado mediante drones submarinos (ROVs) y tecnología de Inteligencia Artificial.

Las unidades se han instalado en dos localizaciones estratégicas: tres en la zona sur de la dársena de San Agustín y tres en la zona oeste de la dársena de San Juan, seleccionadas para garantizar su compatibilidad con la operativa portuaria y la navegación habitual.

Para monitorizar estos arrecifes, Ocean Constructores utiliza drones submarinos y tecnología de inteligencia artificial, con lo cual las labores de monitorización y seguimiento rápidas y muy eficaces ya que con un simple dron monitorean, graban, filman las estructuras y son capaces de identificar las especies y su estado, así como la captación de CO2 y biomasa e indicadores biológicos y fisicoquímicos que indican la evolución de estos microarrecifes.