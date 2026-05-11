Instaladores alertan del corto plazo de las ayudas asturianas para puntos de recarga eléctricos

Punto de carga de coche eléctrico - A2 ELECTRICIDAD

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria de ayudas del Principado de Asturias para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos permanecerá abierta entre el 5 de mayo y el 5 de junio de 2026, un plazo más reducido que en anteriores programas de subvenciones, según ha recordado este martes A2 Electricidad.

Las ayudas permitirán subvencionar hasta el 40% del coste de la instalación y estarán dirigidas a particulares, comunidades de propietarios, empresas y autónomos. La convocatoria contempla importes máximos de hasta 1.200 euros para puntos de recarga lenta y de hasta 2.500 euros para instalaciones semirrápidas.

Desde el sector de los instaladores eléctricos advierten de que el margen temporal puede dejar fuera a usuarios que aún no hayan iniciado los trámites necesarios para optar a la subvención.

Además, las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva hasta agotar el presupuesto disponible. Entre la documentación exigida figuran el certificado de instalación eléctrica, memoria técnica, justificantes de pago y acreditación de la compra del vehículo.