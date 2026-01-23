El Instituto Asturiano de la Juventud apuesta por reforzar la participación y la identidad europea en 2026

Instituto Asturiano de la Juventud - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Asturiano de la Juventud orientará en 2026 su labor hacia el impulso de la participación juvenil y el refuerzo de la integración europea, según anunció este viernes el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández Olanda, tras la reunión del Consejo Rector celebrada esta mañana en Oviedo.

En un contexto en el que, tal y como ha subrayado, "una superpotencia amenaza la integridad territorial europea", el Principado apuesta por fortalecer la identidad europea entre la juventud mediante un incremento de los programas Erasmus y un mayor apoyo al Cuerpo Europeo de Solidaridad.

En el marco de la participación de Asturias en la Unión Europea -la comunidad actuó durante el último semestre como representante de los territorios españoles ante las instituciones comunitarias- Fernández Olanda se mostró firme en la defensa de políticas de juventud autónomas, frente a los intentos de integrarlas exclusivamente en el ámbito educativo.

"Nuestra consejería siempre ha defendido y seguirá defendiendo la importancia de un espacio joven específico", ha afirmado, especialmente "en un momento en el que se cuestiona si es prioritario contar con un área juvenil propia en Europa o si debe subsumirse en el espacio educativo".

El director general destacó ante el consejo rector los avances logrados por el Instituto durante 2025, así como varios hitos que, señaló, "nos hacen sentir muy orgullosos del trabajo de las trabajadoras y trabajadores del Instituto Asturiano de la Juventud". Entre ellos, subrayó la ejecución del 100% de las ayudas al carnet de conducir, circunstancia que ha llevado a incrementar en un 33% la dotación del programa para 2026, con el objetivo de atender toda la demanda y lograr que "no quede nadie atrás". También resaltó la agilización en la tramitación de subvenciones y ayudas destinadas al desarrollo y equipamiento de las asociaciones juveniles de la región.

Junto a Fernández Olanda, participaron en la reunión la directora general de Universidad, Cristina González; el director general de Personal Docente, César González; el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron; el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Prieto; y el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, así como representantes del Conseyu de la Mocedá y de los Conseyos de Oviedo y Gijón.

En el apartado de programas, el director general destacó el relanzamiento de Culturaquí, que este año ha registrado un incremento de participación del 400% en algunas disciplinas respecto al ejercicio anterior.

También puso en valor la celebración de la primera gala del "Trabajo Juvenil Asturiano", que reconoció a los mejores embajadores de la juventud del Principado, y ensalzó la cooperación entre las 24 oficinas juveniles del territorio, los Consejos de Juventud y el propio Instituto en labores de coordinación y formación.

Asimismo, se mostró muy satisfecho con el programa de asesoría a jóvenes trabajadores en materia de derechos laborales desarrollado este verano en el marco de la Feria de Muestras, en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales.

El presupuesto del Instituto Asturiano de la Juventud para 2026 crecerá un 10,36% respecto al año anterior y alcanzará los 3.568.970 euros, frente a los 3.233.719 de 2025.