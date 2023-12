El Instituto Cervantes, abierto a dar cursos de Llingua asturiana a petición del Principado

La cultura asturiana se extenderá a varios países del mundo



GIJÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se ha mostrado este martes dispuesto a impartir cursos en Llingua asturiana, a petición del Gobierno regional.

Así lo ha señalado, en rueda de prensa antes de la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, en la que ha estado acompañado del director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística del Principado de Asturias, Antón García, quien ha confirmado la intención del Gobierno regional de solicitar estos cursos.

García Montero, a este respecto, ha insistido en que el Instituto Cervantes está abierto a cursos en asturiano, a lo que ha remarcado que apoya la enseñanza de otras lenguas.

A este respecto, ha explicado que es un mandato de 2014, por el que se aprobó la difusión de culturas y lenguas de todas las nacionalidades y lenguas del Estado español.

"Serán muy bien venidas", ha afirmado sobre las posibles propuestas de cursos en asturiano, a lo que ha ratificado que el Principado contará con la colaboración del Instituto Cervantes.

"Estoy rodeado de Asturias desde hace mucho tiempo", ha remarcado García Montero después de mencionar a distintos responsables del Instituto Cervantes asturianos o con vinculación con Asturias.

Preguntado por el hecho de que la Llingua no es una lengua oficial, ha precisado que el Instituto Cervantes no puede entrar en ese debate que, según él, se tiene que resolver primero en la comunidad autónoma y luego a nivel estatal. Ha matizado, además, que el mandato que tienen la institución no distingue entre lenguas oficiales y no oficiales.

Y si bien cuando es de una lengua hegemónica se pide un mínimo de diez alumnos, no así con las no hegemónicas, donde se pueden realizar cursos específicos con matrícula de dos o tres alumnos.

Así se haría, en el caso del asturiano, como se hace con otras lenguas oficiales de otras comunidades autónomas, como el gallego, muy implantado en Brasil, según él, y en algunas universidades, como la de Varsovia, o el catalán, muy implantando en Reino Unido y el euskera en París y Milán.

El apoyo del Instituto Cervantes no se quedará en ello, sino que, gracias a un convenio firmado entre el Gobierno regional y la citada institución, se llevará la cultura asturiana a otros países del mundo a través de una serie de actividades programadas.

CULTURA ASTURIANA EN EL MUNDO

En este sentido, el director general de Acción Cultural y Normalización Lingüística ha puesto como ejemplo que se llevará el arte asturiano a la Feria de Arte de Shanghái, de la mano del Instituto Cervantes.

A mayores, ha avanzado que aprovecharán la presencia de directores del Instituto Cervantes en esta Reunión Anual celebrada en la región para cerrar otras actividades en 2024 y en el futuro, a fin de que la cultura asturiana pueda tener presencia en el mundo.

Unido a ello, ha resaltado que es un honor el que el Instituto Cervantes haya elegido las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés para su Reunión Anual, la cual servirá, a su juicio, para mostrar la riqueza de Asturias.

Ha mostrado su deseo, asimismo, de que redunde en beneficio de la región y ha dicho esperar que estas jornadas que organiza el Instituto Cervantes en Asturias sean "provechosas". También ha agradecido la labor que desarrolla el Instituto Cervantes en el mundo.