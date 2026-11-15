El Instituto Español de Oceanografía organiza jornadas de puertas abiertas y charlas por la Semana de la Ciencia

Archivo - Trabajos de monitorización de los ecosistemas marinos profundos a través del proyecto DILAN, del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC). - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO, CSIC)

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha organizado en Gijón jornadas de puertas abiertas y dos conferencias de divulgación científica con motivo de la Semana de la Ciencia, dentro de una programación que incluye propuestas en diferentes ciudades españolas.

Según ha informado la entidad, las jornadas de puertas abiertas están dirigidas tanto al público general como a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Durante las visitas, los asistentes podrán conocer la investigación que realiza el organismo y observar equipos de muestreo, colecciones de animales marinos y preparaciones en lupas y microscopios.

Los centros educativos y asociaciones interesados en participar deben reservar cita previa a través de la dirección de correo electrónico 'divulgacion.gijon@ieo.csic.es'.

Además, en el marco de estas jornadas se han programado dos conferencias a las 17.30 horas. El 24 de noviembre, Fernando González Taboada impartirá la charla 'La carabela portuguesa: ecología de un navegante oceánico', mientras que el 25 de noviembre Marcos Llope Peri ofrecerá la ponencia 'Micraciones y pesca, l'África occidental y la UE nel desorde mundial'.