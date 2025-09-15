Interrumpido el servicio del funicular de Bulnes por una avería mecánica

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio del funicular de Bulnes permanece suspendido desde primera hora de la tarde de este domingo por una incidencia mecánica. Las personas que se encontraban en la localidad han sido evacuadas de forma progresiva y segura a través de los canales habilitados para ello, según ha informado el Gobierno asturiano.

Los técnicos de la consejería, en coordinación con la empresa concesionaria, han evaluado la situación y han iniciado los trabajos necesarios para acometer la reparación. Desde el Ejecutivo señalaban la pasada noche que se trabajaba con la máxima celeridad para restablecerlo lo antes posible y en condiciones plenas de seguridad.

El Gobierno del Principado, en una nota de prensa, lamenta las molestias ocasionadas y agradece la colaboración y comprensión de vecinos, y visitantes.