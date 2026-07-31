Investigadores del ISPA impulsan un nuevo tratamiento para pacientes con leucemia aguda mieloide en recaída

Investigadora del ISPA en un laboratorio. Investigación científica. - ISPA

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), demuestra que la combinación de quimioterapia con el fármaco 'quizartinib' mejora la respuesta al tratamiento en pacientes con leucemia aguda mieloide en recaída, ofreciendo "una nueva esperanza" para pacientes con muy pocas opciones terapéuticas.

Según ha explicado el ISPA en nota de prensa, los pacientes con leucemia aguda mieloide que recaen tras el tratamiento o no responden a la terapia inicial disponen de muy pocas alternativas terapéuticas y presentan un pronóstico especialmente desfavorable. El ensayo clínico multicéntrico 'FLAG-QUIDA' muestra ahora el potencial de una nueva estrategia terapéutica basada en la combinación quimioterapia y el fármaco quizartinib, que bloquea la proteína FLT3, responsable de favorecer el crecimiento y la supervivencia de las células leucémicas.

El estudio ha sido publicado en American Journal of Hematology, una de las revistas internacionales de mayor impacto en el ámbito de la hematología. El ensayo, de fase I-II, ha sido promovido por el grupo cooperativo PETHEMA y se ha desarrollado en una veintena de hospitales españoles.

La investigación ha estado coordinada por la doctora Teresa Bernal, investigadora del Grupo de Neoplasias Hematológicas del ISPA y hematóloga del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), junto al doctor Pau Montesinos, del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. El equipo investigador asturiano ha contado con la participación de Javier Zambrano Márquez, del Hospital Universitario San Agustín de Avilés; Carmen Loredo, del HUCA; y María Antuña Casal, de la Universidad de Oviedo, junto a investigadores de otros centros participantes.

EFICACIA Y TRASPLANTE ALOGÉNICO

El ISPA ha explicado que la leucemia aguda mieloide es uno de los cánceres hematológicos más agresivos, en el que más de la mitad de los pacientes recaen o no consiguen una respuesta completa tras la terapia inicial.

Los resultados del estudio indican que la combinación de ambos tratamientos fue "segura y eficaz", obteniendo una tasa de remisión completa o remisión completa con recuperación hematológica incompleta del 56%.

Además, 31 pacientes pudieron acceder posteriormente a un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, una de las principales opciones con intención curativa en este contexto. La combinación también mejoró la supervivencia libre de recaída respecto a cohortes históricas tratadas únicamente con quimioterapia, sin detectarse problemas de seguridad relevantes.