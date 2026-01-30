Investigadores de la Universidad de Oviedo copan las convocatorias científicas del Principado

Archivo - Edificio Histórico Universidad de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de Oviedo han logrado la mayoría de las ayudas concedidas en las principales convocatorias científicas del Principado de Asturias, lo que consolida a la institución académica como la primera entidad captadora de fondos regionales para I+D+i, por delante del resto de organismos.

La vicerrectora de Investigación de la institución, Irene Díaz, ha explicado en nota de prensa que el "excelente resultado" en estas convocatorias "refleja la fortaleza, madurez y competitividad del sistema investigador de la Universidad de Oviedo, así como la capacidad de nuestros equipos para generar conocimiento útil y de calidad".

A juicio de la vicerrectora, este liderazgo "no es casual", sino que responde a "una estrategia sostenida de apoyo al talento, a la captación de recursos y a la colaboración con el tejido productivo y social de Asturias".

En la convocatoria Margarita Salas, destinada a impulsar la carrera científica de jóvenes investigadores mediante contratos que facilitan su incorporación y especialización en el sistema de I+D+i, la Universidad de Oviedo ha obtenido cinco de las nueve ayudas concedidas en el conjunto de Asturias. Este programa busca reforzar la base investigadora de las universidades y centros públicos, favoreciendo la captación de talento y el relevo generacional en la ciencia. Han resultado beneficiados Pablo Díaz Núñez, Borja González Rabanal, Pablo Palencia Mayordomo, Glenda Kissi Mendieta Leiva y María Marina Ramos Martín. Tres de ellos se incorporarán a la institución asturiana y otros dos continuarán su especialización fuera de la Universidad de Oviedo.

En el programa de Misiones Científicas, orientado a proyectos de investigación que dan respuesta a grandes retos sociales, económicos y tecnológicos del territorio, los equipos de la Universidad de Oviedo forman parte de dos de los cinco consorcios que han logrado ayudas. Los proyectos están liderados por Ignacio Rodríguez Larrad y Eduardo Álvarez Álvarez. Este tipo de convocatorias fomenta la investigación aplicada y la colaboración público-privada entre empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación, con el objetivo de generar soluciones innovadoras con impacto directo en la sociedad y en el tejido productivo.

En la convocatoria de Redes, destinada a impulsar la cooperación entre grupos de investigación y empresas, compartir infraestructuras y favorecer la transferencia de conocimiento, la Universidad de Oviedo ha obtenido financiación para diez de los doce proyectos aprobados en el Principado.

Los investigadores responsables son Álvaro Fernández Vaquero, Ángel Navarro Rodríguez, Pablo Rodríguez González, Daniel Fernández Lanvín, Montserrat Rivas Ardisana, Paula Oulego Blanco, David Hevia Sánchez, Martina Inmaculada Álvarez Fernández, Felipe Alfonso Lombó Brugos y Noemí Pinilla.

También la Universidad de Oviedo ha liderado la convocatoria Joven Investigo que pretende incorporar menores de 30 años en situación de desempleo. La institución académica se ha alzado con 10 contratos (el máximo al que podía optar según la convocatoria) de los 33 que se han concedido.