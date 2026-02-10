Investigadores de la Universidad de Oviedo lideran el mayor estudio mundial sobre lesiones inguinales en el deporte

Los investigadores Marcos Quintana, Miguel del Valle y Hugo Olmedillas. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Oviedo han caracterizado en detalle las lesiones de la musculatura inguinal, una de las más frecuentes derivadas de la práctica deportiva, especialmente en disciplinas con alta exigencia multidireccional como el fútbol, el rugby o el hockey.

El estudio, el mayor realizado hasta la fecha sobre esta tipología lesional, ha sido liderado por el Grupo de Investigación Asturiano en Rendimiento, Readaptación, Entrenamiento y Salud (AstuRES) y ha sido publicado en la revista British Journal of Sports Medicine.

El trabajo, una revisión sistemática con metaanálisis que analiza un total de 5.914 lesiones y más de nueve millones de horas de exposición, sitúa la incidencia global en 0,71 lesiones por cada 1.000 horas de práctica deportiva. Según los datos, las lesiones de cadera e ingle representan el 11 por ciento del total de lesiones deportivas, una frecuencia similar a la de las lesiones de isquiotibiales o cuádriceps.

La investigación identifica, además, los principales factores de riesgo asociados. En este sentido, los hombres presentan un riesgo 1,8 veces superior al de las mujeres, mientras que la probabilidad de sufrir este tipo de lesión aumenta un cinco por ciento por cada año de edad. Asimismo, la incidencia durante la competición es 6,5 veces mayor que en los entrenamientos.

Según explica el profesor de la Universidad de Oviedo Hugo Olmedillas, los deportistas pierden una media de 11,5 días por cada 1.000 horas de exposición como consecuencia de estas lesiones, unos resultados que, a su juicio, permiten avanzar hacia modelos de prevención adaptados al perfil individual de cada deportista.

El estudio confirma también que las lesiones en los músculos aductores son las más habituales en esta región, al concentrar el 54 por ciento de los casos de cadera e ingle y el seis por ciento del total de lesiones deportivas. En este contexto, los investigadores subrayan la necesidad de priorizar programas específicos de fortalecimiento de esta musculatura para reducir la incidencia lesional.