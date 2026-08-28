Investigan a un vecino de Llanes por disparar presuntamente a un gato con una carabina de aire comprimido

Carabina intervenida al vecino investigado. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino del entorno rural de Llanes como supuesto autor de un delito de maltrato animal, por disparar presuntamente a un gato con una carabina de aire comprimido.

Los hechos se remontan al pasado 21 de julio, cuando, según el propietario del animal, el gato salió de su domicilio sobre las 13.00 horas y regresó cinco minutos después jadeando y asustado, para volver a huir. El felino no regresó hasta cuatro días después, momento en el que su dueño lo trasladó a una clínica veterinaria de Llanes, donde localizaron un perdigón alojado en su cuerpo.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se desplazaron al domicilio del denunciante, donde se entrevistaron con el propietario y realizaron una primera inspección del entorno. Las primeras sospechas se dirigieron hacia un vecino próximo, pero las comprobaciones realizadas permitieron descartar que sus armas fueran del calibre del proyectil encontrado en el cuerpo del gato.

Los agentes ampliaron entonces el radio de búsqueda y, durante una inspección de los alrededores, localizaron a unos 30 metros una vivienda cuyo porche permitía observar lo que parecía ser la culata de una carabina.

Las comprobaciones posteriores determinaron que se trataba de una carabina de aire comprimido del calibre 5,5, provista de mira telescópica y de la marca Striker. Junto al arma localizaron además una caja de perdigones del calibre 5,5, coincidentes con el proyectil alojado en el cuerpo del animal.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha tomado declaración al propietario del arma en calidad de investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal y ha procedido a la incautación de la carabina.