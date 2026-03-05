(IN)visible: El documental asturiano que rompe el silencio sobre la violencia sexual entre jóvenes

Presentación del documental asturiano '(IN)visible' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado el documental '(IN)Visible', una producción que se centra en cómo influyen la prostitución, la pornografía y la exposición digital en la construcción de las relaciones, del deseo y del consentimiento entre adolescentes y jóvenes.

Elaborado en colaboración con la Televisión Pública del Principado de Asturias (TPA), el programa se enmarca en las actividades organizadas por el Principado con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

'(IN)visible' muestra cómo el consumo temprano de pornografía, la falta de una educación afectivo-sexual integral o los estereotipos de género "legitiman comportamientos de control, presión y abuso", al tiempo que "normalizan prácticas como el envío de imágenes íntimas a desconocidos" o "blanquean" la prostitución digital a través de plataformas que se presentan como redes sociales.

El documental se articula mediante un diálogo intergeneracional entre adolescentes y expertas en igualdad, que aportan claves para comprender procesos que suelen permanecer invisibles y "ayudan a contextualizar sus propias experiencias".

Durante su presentación, la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, ha subrayado la importancia de abordar de manera abierta esta realidad y de hacerlo en primera persona con quienes están más expuestos a estas dinámicas, los jóvenes.

"El documental nos invita a reconocer cómo la prostitución y la pornografía están influyendo de manera decisiva en la construcción del deseo, del consentimiento y de las relaciones entre adolescentes y jóvenes, moldeando una cultura en la que los cuerpos de las mujeres se convierten en objetos de consumo", ha explicado, al tiempo que ha defendido la necesidad de acompañar a la juventud "sin juzgar ni imponer, creando espacios seguros de diálogo y reflexión".

Fernández ha destacado además que este proyecto se suma a las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Asturias para reducir desigualdades, reforzar el acompañamiento a la juventud y combatir los discursos machistas que circulan con rapidez en los entornos digitales. "Este compromiso no se limita al 8M, sino que se renueva cada día, en cada gesto, en cada conversación y en cada decisión política", ha apuntado.