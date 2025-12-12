IPC.- Los precios subieron una décima en noviembre en Asturias y la tasa interanual se sitúa en el 3%

Huevos - Jesús Hellín - Europa Press

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3% en Asturias en noviembre en tasa interanual, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de noviembre es el más bajo registrado en Asturias desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,1% respecto a octubre, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

(((Habrá ampliación)))