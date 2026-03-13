El IPC sube al 2% en Asturias en febrero

Archivo - Regleta de enchufes. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2% en Asturias en febrero en tasa interanual, 1 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año los precios bajan un 0,2%.

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025.

(((Habrá ampliación)))