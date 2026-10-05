Isaac Baley destaca que la incertidumbre también puede ser una oportunidad para actuar, aprender y experimentar

El economista Isaac Baley. - BANCO SABADELL

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El economista Isaac Baley ha destacado este lunes, tras recibir el Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica 2026, que la incertidumbre no solo puede provocar cautela y una menor actividad económica, sino que también puede constituir una oportunidad para actuar, aprender y experimentar.

Durante su discurso de agradecimiento, Baley ha explicado que buena parte de su investigación se ha centrado en comprender cómo la incertidumbre afecta a las decisiones de las personas y las empresas. Según ha señalado, cuando existen obstáculos para tomar decisiones, implementarlas o revertirlas, la espera puede prolongarse y traducirse en menos inversión y consumo.

Sin embargo, ha subrayado que actuar en un contexto incierto también permite generar información y datos que contribuyen a reducir esa misma incertidumbre. "La incertidumbre también puede ser una oportunidad para actuar, aprender y experimentar", ha afirmado.

Baley, profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), profesor afiliado de la Barcelona School of Economics (BSE), e investigador asociado del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), ha sido reconocido con el XXV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica por una trayectoria investigadora centrada en comprender cómo las decisiones de empresas y trabajadores determinan la respuesta de la economía ante las crisis, los cambios tecnológicos y las reformas de política económica.

El jurado, presidido por Teresa García-Milà, ha destacado especialmente la contribución de Baley a la macroeconomía moderna al incorporar de forma detallada la heterogeneidad entre empresas y entre trabajadores. Una idea central de su investigación es que las empresas y los trabajadores no pueden adaptarse de manera inmediata ni sin costes cuando cambia su entorno económico: las empresas disponen de información imperfecta, de modo que ajustar precios o realizar inversiones puede ser costoso y algunas decisiones son difíciles de revertir; los trabajadores necesitan tiempo para encontrar un nuevo empleo y no siempre pueden trasladar sus habilidades de una ocupación a otra. Estas fricciones ayudan a explicar por qué algunos cambios económicos se disipan rápidamente y otros dejan efectos persistentes, y por qué una misma política puede afectar de manera distinta a empresas y trabajadores.

El jurado también ha subrayado que el uso de datos microeconómicos en la investigación de Baley "permite a economistas y a diseñadores de políticas públicas anticipar el impacto de las medidas económicas, mejorar la eficiencia en la asignación del capital y evaluar las disyuntivas que plantean las reformas impositivas."