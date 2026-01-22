Isaac Pola señala que la Administración actúa en un marco "bastante garantista" en la concesión de permisos

El exviceconsejero de Industria, Isaac Pola. - JGPA

El exviceconsejero de Industria y Transición Justa de Asturias, Isaac Pola, ha asegurado este jueves que "en ocasiones" la Administración es "bastante garantista" a la hora de conceder derechos a empresas y particulares, en el contexto de los permisos concedidos a Blue Solving para actuar en la mina de Cerredo (Degaña) en la que murieron cinco mineros en un accidente el pasado 31 de marzo.

Pola, que también ocupó el cargo de consejero de Industria, ha comparecido en la comisión que investiga el accidente de la mina de Cerredo, donde los diputados le han preguntado acerca de las capacidades de la Administración para evitar que un empresario con varias causas abiertas --por extracción ilegal de carbón o un accidente mortal entre otros-- siga operando.

El compareciente ha señalado que la Administración "es garantista" en cuanto a sus derechos. "Hay posibilidad de instruir expedientes de inspección, sancionadores, pero dentro de un marco normativo que en ocasiones es bastante garantista"", ha dicho, resaltando que, si bien los instrumentos para sancionar "existen", las prohibiciones "están bastante acotadas".

Entre las preguntas a las que se ha enfrentado a lo largo de su comparecencia, de más de dos horas, ha asegurado que desconocía que Blue Solving y Combayl pertenecían al mismo grupo empresarial hasta después del accidente. También ha reconocido que se reunió en una ocasión con el director facultativo de Blue Solving, José Antonio Fernández Casillas, reunión en la que Casillas le presentó un proyecto de "valorización de determinados subproductos" y de "posible extracción de minerales", que luego Blue Solving presentó al Instituto de Transición Justa para optar a una subvención.

Pola ha negado haber intercedido "en algún momento" ante el ITJ para favorecer la concesión de las ayudas. También negó haber recibido "alguna orden" para interceder por Blue Solving ante el ITJ, y ha asegurado desconocer antes del accidente que se extraía carbón de manera ilegal.