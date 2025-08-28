Isabel Díaz Ayuso estará este viernes en Llanes (Asturias) en la entrega del premio 'Tomás Antuña'

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, participará este viernes 29 de agosto en la entrega del primer premio 'Tomás Antuña' en el municipio asturiano de Llanes.

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas y se celebrará en Vega de la Portilla. Además de Ayuso está previsto que participen en el acto el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la presidenta del PP de Llanes, Aurora Aguilar.

El premio honra la memoria del que fuera médico y vecino de Llanes, además de presidente de los 'populares' locales y teniente de alcalde del Ayuntamiento, fallecido en septiembre del pasado año. El primer galardón de este premio será para el centro 'Don Orione' de Posada de Llanes por su "excepcional labor en beneficio de la sociedad".

Según información del PP recogida por Europa Press, el premio Tomás Antuña buscan honrar su memoria y el ejemplo de generosidad y compromiso, visibilizando iniciativas que, sin buscar protagonismo, generan un impacto positivo.