IU advierte de que la línea de ayudas económicas a víctimas de Cerredo no exime de las responsabilidades políticas

Archivo - El consejero de Ordenación del territorio, Ovidio Zapico (IU) - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ante el anuncio del Gobierno del Principado de Asturias sobre la futura puesta en marcha de una línea de ayudas dirigida a víctimas de accidentes laborales, y en particular en relación con los trágicos sucesos ocurridos en la mina de Cerredo en 2022 y 2025, Izquierda Unida Asturias ha reiterado que "esta cuestión no puede desvincularse del análisis de las responsabilidades políticas derivadas de lo ocurrido".

"IU mantiene su posición de que es necesario esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias y asumir las responsabilidades que correspondan", asegura la formación que añade que "continuará trabajando para que ninguna víctima quede atrás y para que la respuesta institucional esté a la altura de la gravedad de los hechos".

Desde IU aseguran que valoran que el Ejecutivo haya dado un paso al reconocer la necesidad de articular mecanismos de apoyo para las víctimas y sus familias. Sin embargo, consideran "imprescindible que el diseño de estas ayudas garantice una cobertura justa, suficiente y, sobre todo, igualitaria".

En este sentido inciden en que es indispensable que estas ayudas lleguen a todas las personas afectadas y advierten que no puede haber distinciones entre víctimas, porque todas ellas sufren las consecuencias -aunque en distintos grados- de un mismo contexto de accidente laboral.

"En el caso de que la vía que actualmente está explorando el Gobierno de Asturias no permita cubrir al conjunto de las personas afectadas, deben explorarse de manera inmediata otras alternativas que sí lo hagan posible. La administración no puede ofrecer respuestas parciales ante situaciones de esta gravedad", inciden desde IU.