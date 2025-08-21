IU advierte del "riesgo ambiental" que supone ampliar la cantera en el Naranco

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha alertado este jueves del "riesgo ambiental" que supone ampliar la cantera que se plantea en el Monte Naranco, una zona de alto valor natural, ambiental y simbólico para la ciudad.

"Expresamos nuestra preocupación por la falta de garantías en el proyecto, y ha pedido al equipo de gobierno que actúe con responsabilidad y no se deje presionar por los plazos marcados por ArcelorMittal", ha dicho el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares.

Considera que es una operación de "alto riesgo" en un terreno "especialmente delicado" como es el Naranco. "La empresa y el gobierno local lo presentan como imprescindible y urgente, pero lo que está en juego es demasiado importante para actuar a la ligera", ha advertido.

Según ha explicado Llamazares, el proyecto plantea una ampliación de la actividad extractiva a cambio de una renuncia parcial a la superficie de concesión actual, una condición que, en apariencia, puede parecer equilibrada.

"El problema no está tanto en el balance superficial como en los detalles. El derecho de explotación caduca y la restauración es obligatoria. ¿Qué se gana realmente con esta operación?" , cuestionó Llamazares.

"¿Se han valorado alternativas en terrenos menos sensibles ambientalmente?¿Cómo se garantiza que las superficies a las que se renuncia queden realmente blindadas frente a futuras actividades extractivas? ¿Qué garantías ofrece la empresa en cuanto a la reforestación y restauración del terreno una vez finalizada la explotación? Llamazares ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad: "No se puede jugar con el futuro ambiental de Oviedo por intereses a corto plazo. El Naranco no es solo un recurso económico, es parte de nuestra identidad y debe ser protegido", se preguntan desde IU-Convocatoria.