IU Asturias celebra en Avilés unas jornadas para debatir su hoja de ruta ecosocial

IU Asturias aborda en Avilés alternativas frente al capitalismo verde y su modelo de producción feroz - IU

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida celebra esta semana en Avilés las jornadas 'Por un ecologismo para el 99 %', un espacio de debate político que se desarrollará el jueves y el viernes para reflexionar sobre el modelo de transición ecológica y sus implicaciones sociales y económicas.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha explicado que la iniciativa busca "reconectar y seguir trabajando con el hilo verde" de la formación, una de sus señas de identidad históricas. En este sentido, ha defendido la protección del territorio asturiano y una transición ecológica planificada, orientada a una reindustrialización sostenible y basada en la justicia social.

Por su parte, el responsable del Área de Ecosocialismo de IU y director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha indicado que Asturias solo puede ser un paraíso natural si es también "socialmente responsable y medioambientalmente sostenible".

Según ha comentado, el encuentro girará en torno al concepto de "ecologismo para el 99 %", vinculado a la defensa de una transición ecológica compatible con la protección de los bienes comunes, el fortalecimiento de los servicios públicos y un modelo productivo sostenible.

La secretaria de Política Municipal, Llarina González, ha apuntado que la elección de Avilés responde a la voluntad de descentralizar el debate político y reforzar el arraigo territorial de las propuestas ecosociales. Además, defendió el papel de los municipios, la ciudadanía y el tejido asociativo en los procesos de transformación social y ambiental.

La apertura tendrá lugar el jueves a las 16.00 horas y correrá a cargo del coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, acompañado por Juan Ponte y la secretaria de Organización de IU Federal, Eva Sempere.