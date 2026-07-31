IU de Asturias convoca el premio 'Nelson Mandela-Paz con Dignidad' dotado con 4.000 euros

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU de Asturias, a través de su Área de Paz, Cooperación y Solidaridad Internacional, ha abierto este viernes el plazo de presentación de candidaturas para la convocatoria del premio 'Nelson Mandela-Paz con Dignidad', un galardón que cuenta con una dotación económica de 4.000 euros.

Este reconocimiento tiene como objetivo premiar a organizaciones y actuaciones concretas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas, promover una distribución equitativa de la riqueza, fomentar la paz y la justicia social. Asimismo, busca impulsar la sostenibilidad ambiental y contribuir a la erradicación de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

El plazo para presentar proyectos ha comenzado hoy y se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de agosto. Las bases completas del galardón se pueden consultar en la página web de IU de Asturias, y las candidaturas se deben enviar a la dirección de correo electrónico intervencionenconflicto@izquierdaxunida.com.