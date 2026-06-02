IU Asturias sitúa la "prosperidad de la clase trabajadora" frente al "capitalismo verde" en sus jornadas de Avilés

Cartel de las jornadas. - IU ASTURIAS

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU de Asturias celebrará los próximos días 4 y 5 de junio en La Curtidora, en Avilés, las jornadas tituladas 'Por un ecologismo para el 99%', un espacio de encuentro y pensamiento crítico que busca definir la hoja de ruta de la organización ante la emergencia climática.

El objetivo, según han explicado la secretaria de organización, María José Miranda, el director general de Agenda 2030 del Principado, Juan Ponte, la secretaria de organización de IU en Avilés, Llarina González, y el coordinador general de IU Asturias en rueda de prensa, es plantear "una transición ecológica y ecosocial justa que sitúe en el centro la prosperidad de la clase trabajadora y la mayoría social" frente al "capitalismo verde".

Miranda, ha subrayado que estas jornadas representan la continuidad del "hilo verde e histórico" de la organización. La dirigente ha defendido la necesidad de una "transición planificada" desde una alternativa ecologista y obrera, con el fin de convertir a Asturias en el "corazón de un proceso de reindustrialización sostenible".

"No podemos olvidar que en los tiempos que corremos hay un capitalismo atroz que se denomina verde y que hace de todo menos defender los intereses de la mayoría social, su bienestar y su salud", ha advertido Miranda, incidiendo en que la propuesta de IU confronta directamente con esas dinámicas especulativas.

Por su parte, los representantes de la formación Juan Ponte y Llarina González han desgranado los contenidos de la cita, aclarando que el concepto "ecologismo para el 99%" está tomado directamente del movimiento feminista. "Significa poner en el centro la prosperidad de la gente corriente, a la que sí le preocupa la contaminación, a diferencia de las personas ricas y pudientes que viven en sus burbujas", han señalado.

Durante la rueda de prensa han alertado de que "cada emisión de CO2 producida desde los privilegios de unos pocos es como un misil proyectado contra la clase trabajadora". Ante esto, desde IU defienden un modelo donde "crezcan los servicios públicos, el acceso a la energía, a la tecnología y a los bienes comunes como el agua, las semillas y los bosques", mientras decrece el despilfarro y los beneficios de productos cuyos precios se sitúan "50 veces por encima de su coste de producción".

Ponte ha puesto en valor el "patriotismo de las energías renovables", recordando que los datos recientes de este mismo año reflejan que se genera más electricidad a través de energía eólica y solar que mediante el carbón o el gas. "Eso implica apostar por una industria fuerte y resiliente, que cuide la salud pública, la soberanía alimentaria, el comercio local de kilómetro cero y la biodiversidad, yendo más allá de la mera certificación del PIB", ha apuntado, criticando la máxima capitalista de "crecer por crecer".

Han justificado la elección de Avilés como ubicación para la celebración de estas jornadas al destacar la importancia de descentralizar estos debates y arraigarlos en el ámbito local. "El ecologismo para el 99%, si no parte de los diferentes municipios de abajo hacia arriba, no será capaz de permear en la gente para que lo haga suyo", ha argumentado González.