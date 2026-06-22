IU Avilés somete a votación su salida del Gobierno si el PSOE no activa la empresa municipal de Servicios Auxiliares

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AVILÉS, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Colegiada de Izquierda Unida de Avilés ha acordado por unanimidad convocar una asamblea local para el próximo martes, 30 de junio, en la que propondrá a la militancia ratificar la salida de la formación del Gobierno municipal si el PSOE no activa de forma inmediata los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para potenciar la Empresa de Servicios Auxiliares y presenta un calendario viable para la gestión directa de las prestaciones pactadas.

Según ha informado a través de un comunicado, la dirección local ha cerrado un proceso de reflexión y debate interno iniciado hace cuatro meses. Este análisis se abrió para evaluar el grado de cumplimiento del pacto de coalición firmado en 2023 y decidir la continuidad en el Ejecutivo local ante el malestar y la "quiebra de confianza" provocados por la falta de avances efectivos en el desarrollo de dicha empresa pública.

IU Avilés considera que ha llegado el momento de decidir la estrategia política para abordar la recta final del mandato municipal, del que restan once meses. Por ello, ha exigido a sus socios de gobierno del PSOE que activen con carácter inmediato los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para potenciar la Empresa de Servicios Auxiliares.

La propuesta de acuerdo que se someterá al dictamen de la militancia el 30 de junio a las 18.00 horas plantea de forma explícita la salida de IU del Gobierno avilesino, siempre y cuando no se hayan producido "avances ciertos y verificables" antes de la celebración de dicha asamblea.

En el mismo comunicado, han advertido a sus socios de gobierno del PSOE de que el impulso a la gestión pública de los servicios municipales a través de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares constituye una "línea roja" y han criticado el incumplimiento de los compromisos firmados en el acuerdo de coalición de 2023.

La formación ha lamentado que tras tres años desde la firma del pacto de gobierno y a menos de un año de terminar el mandato, la situación se encuentra todavía "en el punto de partida". IU ha señalado que ni se ha iniciado el proceso para contratar a un gerente de la entidad ni existen avances concretos para asumir la gestión directa de los nuevos servicios acordados.

El grupo municipal ha recordado que en las sucesivas negociaciones presupuestarias se acotó un calendario definido para encomendar a la empresa pública la limpieza de los edificios dependientes de las fundaciones de Cultura y Deportes, el servicio de conserjes y la atención de la Oficina de Turismo. Para la organización, avanzar en este punto esencial del programa común representa una "prioridad política irrenunciable".