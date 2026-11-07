IU carga contra Covadonga Tomé: "Una negociación no debe convertirse en una extorsión"

Archivo - El secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de IU Asturias, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de la formación, Alejandro Suárez, ha rechazado la exigencia de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, de declarar toda el área central como zona tensionada como condición para negociar los presupuestos autonómicos y ha advertido de que el fracaso de las conversaciones supondría un "regalo para la derecha". "Una negociación no debe nunca convertirse en una extorsión. La negociación debe estar ponderada a lo que representa cada uno", ha señalado.

Según el dirigente de IU, la exigencia de declarar tensionada toda el área central sin atender a las particularidades de cada territorio carece de la solidez técnica necesaria y podría debilitar jurídicamente las zonas tensionadas ante posibles recursos de la derecha y de los sectores económicos contrarios a la medida.

Además, ha reivindicado la necesidad de que "el diálogo se mantenga en los marcos de la representación democrática y el rigor técnico". El dirigente de IU ha alertado asimismo de que un bloqueo en las conversaciones ofrecería una imagen de falta de capacidad de gobierno y beneficiaría a la derecha. "Hay que tratar de entenderse y hay que tratar de solucionar las cosas, pero manteniendo los niveles de representatividad que tenemos", ha apuntado.

Suárez ha recordado que el Gobierno asturiano ya está desarrollando desde agosto un programa de actuación en esta materia y considera que "no es razonable" descalificar ese trabajo para "imponer" una propuesta alternativa.