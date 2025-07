IU, CCOO y Unión de Comerciantes rechazan que Costco sea proyecto estratégico en Asturias

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, y la gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, han expresado este su rechazo a la intención de la multinacional Costco de instalarse en el polígono de Bobes (Siero) como proyecto de interés estratégico, a la vez que han reclamado rigor y transparencia en la elaboración del informe socioeconómico previsto para evaluar el proyecto.

En la rueda de prensa celebrada en la sede de IU Asturias en Oviedo, María José Miranda ha asegurado que Costco "no es un proyecto estratégico" para la comunidad autónoma al "no entrar dentro de los parámetros" de proyectos así calificados. "Nosotros partimos de la premisa de que no lo es. La otra fuerza política, el Partido Socialista, parte de la premisa de que sí es un proyecto estratégico", ha afirmado, destacando la necesidad de que el informe que avale su declaración contemple las opiniones de los agentes sociales, quienes "pueden aportar el valor socioeconómico real".

Por su parte, Carmen Moreno ha denunciado que la iniciativa busca "saltarse la normativa vigente", en particular las directrices sectoriales de equipamiento comercial, que impiden la instalación de grandes superficies comerciales en polígonos industriales. "Costco no cumple ninguna de las condiciones para ser declarado proyecto estratégico", ha enfatizado, añadiendo que no se trata de una inversión industrial ni de servicios avanzados, sino de "un hipermercado que no aporta valor añadido ni innovación".

Asimismo ha señalado que la modificación de la ley de proyectos estratégicos que pretende permitir la llegada de Costco supone "un intento de vulnerar las normas vigentes y una concesión a los intereses de la multinacional que perjudica al comercio local".

Moreno ha recalcado que "en Asturias no hay ningún plan estratégico de comercio, industria o economía que justifique la implantación de una gran superficie de estas características en un polígono industrial, y menos aún en una zona que no está en declive".

Además, ha alertado sobre los efectos negativos que esta instalación podría tener para el tejido comercial, que ya sufre "cierres continuados de negocios y destrucción de empleo, agravados por el auge del comercio electrónico".

José Manuel Zapico, en representación de CCOO, ha alertado también sobre el impacto negativo de la llegada de Costco en el comercio local, ya debilitado por el auge del comercio electrónico, el cierre continuo de negocios y la pérdida de empleo. En este contexto, ha calificado la posible llegada de Costco como "un nuevo depredador del comercio local" que "pondría contra las cuerdas tanto a pequeños comerciantes como a medianas y grandes superficies ya establecidas en la región".

Desde CCOO hacen un llamamiento al PSOE para que no ceda "a los chantajes de multinacionales ni intereses localistas que comprometan el desarrollo económico sostenible y consensuado de Asturias". "Un supermercado de esta envergadura no puede considerarse estratégico ni para la economía ni para la cohesión social del Principado", ha concluido el líder sindical.

REQUISITOS PARA SER PROYECTO DE INTERÉS ESTRATÉGICO

Costco ya ha presentado su propuesta para que el nuevo hipermercado que quieren implantar en el polígono de Bobes sea declarado proyecto estratégico por el Gobierno del Principado. El procedimiento para la declaración de un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) establece que debe encuadrarse en al menos dos de las categorías específicas que establece el Gobierno asturiano.

Estas incluyen inversiones industriales o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido y mejoren la competitividad del sistema productivo.

También se condieran la implantación o refuerzo de actividades económicas con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico que apoyen la sociedad del conocimiento y la transformación ecológica.

Asimismo, se incluyen las inversiones en materia de cualificación del capital humano orientadas a perfiles profesionales en industrias sostenibles, digitales, competitivas, inclusivas y con perspectiva de género; y la implantación de nuevas actividades que puedan sustituir sectores en declive o en transición.

Además, se valoran los proyectos que generen una mejora de la cohesión y vertebración territorial y actividades coherentes con las orientaciones estratégicas del Principado de Asturias según los programas y planes aplicables. También podrán incluirse proyectos de infraestructuras esenciales para el desarrollo del proyecto estratégico.

Para su declaración, el proyecto debe justificar además al menos uno de los siguientes criterios: la creación de 100 empleos directos, indefinidos y a jornada completa en un plazo máximo de tres años desde la obtención de autorizaciones; una inversión directa de 30 millones de euros en menos de dos años; o el mantenimiento de 200 empleos directos, indefinidos y a jornada completa durante tres años desde la publicación de la declaración de PIER. En concejos con crisis demográfica o riesgo de despoblamiento, estos umbrales se reducen a la mitad.

Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno puede declarar un proyecto como PIER aunque no cumpla los requisitos cuantitativos si considera que tiene un impacto estratégico relevante para Asturias por su carácter innovador, su capacidad de dinamización social, contribución a la cohesión territorial o sostenibilidad ambiental, o por generar o mantener empleos significativos en sectores estratégicos.