IU considera que el aplazamiento del parking del Campillín es fruto de la movilización vecinal

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en El Campillín. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha valorado el anuncio del equipo de gobierno municipal de posponer el proyecto de aparcamiento previsto en el parque de El Campillín. "Desde nuestra organización consideramos que este giro es consecuencia directa de la movilización ciudadana y del trabajo de fiscalización y denuncia realizado por la oposición política en el Ayuntamiento".

No obstante, ha advertido de que se trata de "una rectificación a medias" ya que entiende que el anuncio de posponer el proyecto no resuelve las dudas de fondo ni garantiza que la propuesta quede definitivamente descartada, por lo que considera necesario mantener la vigilancia y la presión social y política.

Recuerda que la semana pasada informó de la denuncia presentada ante la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea para que estudie la posible incompatibilidad del aparcamiento con las ayudas europeas concedidas al Ayuntamiento de Oviedo para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que superan los siete millones de euros. "Esa denuncia se mantiene, ya que entendemos que el proyecto, tal y como estaba planteado, podría favorecer un aumento del tráfico en el centro y, en consecuencia, de las emisiones", apunta Llamazares.

El edil ha señalado además que la reacción del gobierno municipal demuestra que la movilización vecinal y la acción de la oposición son útiles para defender el interés general. "Sin embargo, no estamos ante una rectificación completa, sino ante un aplazamiento que nos obliga a mantenernos vigilantes", añade.

En este sentido, Llamazares ha subrayado que mantendrá la denuncia ante la Comisión Europea para que se aclare definitivamente si el proyecto del parking es compatible con los compromisos ambientales asociados a los fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo insistan también en que el debate no puede limitarse únicamente al aparcamiento. "Las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Santo Domingo y del conjunto del barrio del Antiguo siguen pendientes de respuesta y requieren un compromiso claro del gobierno municipal", concluye Llamazares.