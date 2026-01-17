IU considera un "mal negocio" la llegada de la universidad privada Alfonso X el Sabio

Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad Alfonso X El Sabio para su implantación en la galería comercial del Calatrava, en la capital asturiana. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha criticado este sábado la llegada de la universidad privada Alfonso X el Sabio a Oviedo, asegurando que es un "mal negocio" tanto para la ciudad como para Asturias.

En una nota de prensa, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que "lejos de ser una buena noticia", supone "un grave error estratégico", porque "no facilita el acceso a la formación sanitaria en condiciones de igualdad". "No estamos hablando de mérito ni de capacidad, sino de un modelo basado en el negocio, que convierte la formación universitaria en un producto reservado a quien puede permitírselo económicamente", ha lamentado.

A juicio de la coalición de izquierdas, esta operación "debilita claramente" a la Universidad pública, que se verá "reducida y perjudicada".

Rechazan también la idea de que esta iniciativa contribuye a la dinamización del barrio. "La opción más lógica, natural y beneficiosa para la ciudad sería la reordenación de toda la antigua zona sanitaria de El Cristo, vinculada a la ampliación del Campus universitario público, lo que permitiría una revitalización real y sostenible de toda la zona", ha explicado Llamazares.