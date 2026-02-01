IU-Convocatoria por Asturies califica de "atentado social" el ERE de ENCE

Manifestación de la plantilla de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 1 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España). Los trabajadores protestan por la decisión de la compañía de activar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondría - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, se sumó este domingo a la movilización masiva que recorrió las calles de Navia para rechazar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección de ENCE. Vegas denunció la "amoralidad" de una empresa con beneficios que recibe ayudas públicas y exigió la intervención institucional para frenar el desmantelamiento del Occidente ante lo que ha calificado de "atentado social".

Vegas cargó contra la dirección de la factoría, señalando que no se puede permitir que empresas con balances positivos utilicen los despidos como herramienta de maximización de beneficios a costa de las familias asturianas.

El portavoz parlamentario mostró su respaldo tajante a las reivindicaciones de la plantilla. "Total, apoyo total. Hemos venido a estar junto a los trabajadores de ENCE, como toda la gente de la comarca, toda la gente de Navia y de los concejos de alrededor, porque estamos hablando de un auténtico atentado social", dijo.

En este sentido el diputado de IU puso el foco en la contradicción que supone la destrucción de empleo en una compañía que contó con el respaldo de fondos públicos. Así, explicó, "estamos hablando de una empresa que tiene beneficios, una empresa que ha recibido ayudas, y creemos que no, desde luego, este ERE está absolutamente injustificado".

Para Convocatoria por Asturies, este conflicto es una cuestión de Estado para la región, ya que el recorte de personal supone un golpe estructural a la zona rural, toda vez que afecta no solo a 96 familias, sino a todo el futuro de la comarca y de Asturias.

El diputado reafirmó que mantendrá la presión tanto en la calle como en la Junta General para exigir que ENCE cumpla con su responsabilidad social en el territorio donde genera sus beneficios, advirtiendo que "no se puede jugar con el pan de la comarca mientras las cuentas de resultados presentan ganancias".