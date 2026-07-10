IU-Convocatoria denuncia el "reiterado incumplimiento" del Principado con los terrenos del viejo HUCA

Archivo - Viejo hospital de Oviedo, antiguo HUCA, El Cristo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado el "reiterado incumplimiento" del Gobierno del Principado de Asturias con el barrio de El Cristo, tras haber vencido el plazo comprometido para retomar los trabajos en los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante la primera semana de julio sin que hayan comenzado los trabajos.

A través de una nota de prensa, el edil Alejandro Suárez ha lamentado que "sobre el terreno no hay ni maquinaria ni trabajos en marcha", a pesar del compromiso adquirido el pasado mes de mayo por el Ejecutivo autonómico. Ante esta situación, Suárez ha afirmado que el Principado "no puede seguir tomando el pelo a los vecinos", a la vez que ha calificado calificado lo que está ocurriendo como una "absoluta falta de respeto hacia un barrio que lleva demasiados años esperando".

IU ha exigido al Gobierno asturiano, del que forma parte, y a la Consejería de Hacienda que "abandonen de una vez la política de los anuncios" y "cumplan con la palabra dada". Suárez ha reclamado al Ayuntamiento de Oviedo que ejerza "toda la presión política e institucional a su alcance" y que exija una reunión inmediata de la Comisión Especial para la Ordenación de los Terrenos de El Cristo para defender los intereses vecinales.

"Tampoco entendemos el silencio cómplice del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. Cuando quien incumple es un Gobierno de su mismo signo político, desaparece cualquier exigencia. Los vecinos y vecinas de El Cristo merecen representantes que defiendan los intereses del barrio por encima de las siglas y que reclamen con la misma firmeza el cumplimiento de los compromisos adquiridos", ha añadido.

En cuanto a las responsabilidades de IU- Convocatoria en el seno del Gobierno de Asturias, Suárez ha asegurado que su formación ha cumplido con todo lo que le correspondía en materia de ordenación del territorio para hacer posible este proyecto. "Ahora le toca cumplir al resto", ha sentenciado.