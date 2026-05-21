IU-Convocatoria exige la paralización del contrato para la compra de chalecos antibalas hechos en Israel

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OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este jueves una nota de prensa en la que lamenta y rechaza que en la mesa de contratación que ha tenido lugar el martes, el equipo de gobierno haya adjudicado a la empresa Guardian Homeland Security el contrato para la adquisición de chalecos antibalas.

El portavoz del grupo , Gaspar Llamazares, ha querido recordar al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que el consistorio debe cumplir el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que "se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, y que declara, no sólo el embargo de armas, sino que prohíbe, entre otras cosas, la compra de material de defensa o de doble uso, como en este caso los chalecos antibalas 'made in Israel', como así figura en la página web de la empresa".

"Para nuestra fuerza política, ha proseguido, la normativa estatal respalda un posicionamiento social internacional de defensa de los derechos humanos y de veto al estado sionista de Israel y la condena absoluta ante el genocidio de Gaza y de la población palestina. Desde ningún punto de vista humanitario, se puede consentir su financiación con dinero público. Exigimos, por tanto, al gobierno local la reversión de este contrato y anunciamos, que de no ser así, iniciaremos todas las medidas a nuestro alcance para la anulación del mismo políticas y jurídicas", ha concluido Gaspar Llamazares.