IU-Convocatoria por Oviedo denuncia el veto municipal a un acto en memoria de la infancia asesinada en Gaza

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado este jueves la decisión del equipo de gobierno local de impedir la celebración de un acto previsto para el próximo sábado, 27 de septiembre, que consistía en la lectura pública de los nombres de niños fallecidos en Gaza en el marco del conflicto con Israel.

Según han señalado a través de una nota de prensa, el evento había sido solicitado en varios espacios públicos de la ciudad, como la Plaza de la Catedral, el Paseo de los Álamos y la Plaza de la Escandalera, pero fue vetado por el Ayuntamiento. IU considera esta decisión "indecente, injustificable y profundamente inmoral".

"Prohibir un acto para leer los nombres de niños y niñas asesinadas en Gaza es una indecencia y una inmoralidad que no debemos permitir la ciudadanía de Oviedo. No tiene justificación posible. El gobierno municipal debe explicar quién tomó esta decisión y por qué, y debe rectificar inmediatamente", ha declarado el concejal Alejandro Suárez.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo afirman que, de haberse tratado de otras víctimas o de otro conflicto, "posiblemente no se habría producido esta negativa", y advierten de un "trasfondo xenófobo y racista" que consideran "inaceptable en una institución pública".

La formación exige al equipo de gobierno que revoque la decisión y aclare qué persona u órgano dio la orden expresa de impedir la celebración del acto. "La ciudadanía de Oviedo no debería permitir que desde las instituciones se silencie la solidaridad y la denuncia de crímenes contra la humanidad", han señalado.