IU-Convocatoria por Oviedo rechaza el "disparate" que supone la amplación del parking de La Escandalera

Archivo - Plaza de la Escandalera de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha mostrado su rechazo a la ampliación del parking de La Escandalera, "una actuación que consideran un auténtico disparate desde el punto de vista económico, ecológico y cultural".

El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, ha señalado que "resulta incomprensible que, en pleno siglo XXI y cuando todas las ciudades europeas avanzan hacia modelos urbanos más sostenibles, el Ayuntamiento de Oviedo opte por ampliar un aparcamiento en el corazón de la ciudad".

"Es una decisión anclada en el pasado que contradice los compromisos adquiridos en materia de movilidad, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. La Escandalera debería convertirse en el centro de un gran eje cultural y ambiental que conecte el centro con el casco histórico, no en un espacio que siga subordinado al tráfico y al vehículo privado", ha incidido Llamazares.

A juicio de IU se trata además de una decisión que entra en contradicción con los objetivos recogidos en el nuevo Plan de Movilidad y con la Zona de Bajas Emisiones, en vigor desde principios de este año. También choca frontalmente con la filosofía de los fondos europeos destinados a impulsar una movilidad más sostenible y una transformación urbana orientada a la reducción del tráfico y de las emisiones contaminantes.

"Entendemos que el futuro de este espacio estratégico de la ciudad debería abordarse desde una perspectiva completamente diferente", ha añadido Llamazares.

En lugar de incrementar las plazas destinadas al automóvil privado, cree IU que es necesario afrontar la transformación de la zona que conecta el centro de Oviedo con su casco histórico y convertirla en un gran eje cultural y ambiental. Un eje que articule espacios tan emblemáticos como el Campo de San Francisco, el Paseo de los Álamos, el Teatro Campoamor y el Auditorio Príncipe Felipe, incorporando además un nuevo equipamiento o dispositivo cultural en la ubicación que actualmente ocupa el parking de La Escandalera.

"Desde nuestro Grupo consideramos que esta actuación supone una oportunidad perdida para avanzar hacia una verdadera renaturalización de la ciudad y para reforzar una estrategia urbana basada en la cultura, la calidad del espacio público y la sostenibilidad ambiental", ha añadido Gaspar Llamazares.