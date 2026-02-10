IU-Convocatoria por Oviedo reclama medidas provisionales para El Cristo-Buenavista mientras se elabora el plan especial

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha destacado este martes que, aunque la finalización del plan especial de El Cristo-Buenavista no está prevista hasta el segundo trimestre de 2028, "no es incompatible" adoptar medidas provisionales en la zona mientras se completa el proceso.

En declaraciones a los medios al ser preguntado sobre los plazos anunciados por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha dicho que "la finalización de la elaboración del plan especial no es el principio ni el final". El edil ha subrayando que la elaboración de planes que modifican el plan general de ordenación urbana "siempre son largos porque tienen muchas garantías y mucha participación".

Llamazares ha defendido la posibilidad de que la Universidad de Oviedo pueda disponer provisionalmente de "tres facultades o dos facultades de un departamento administrativo en la antigua zona de El Cristo", al tiempo que ha insistido en que esta medida "no es incompatible" con la elaboración del plan especial.

Sobre la demolición de edificios, el portavoz de IU-Convocatoria ha señalado que "no hay ninguna razón para que siga en El Cristo el Centro Comunitario de Transfusiones", cuya salida depende de la "agilidad" por parte del Principado. "Inmediatamente que no esté el centro, no hay ninguna razón para no demoler; ya está presupuestado y hay una empresa", ha dicho.

Asimismo, Llamazares ha señalado que tampoco es necesario esperar al plan especial para que las facultades puedan ocupar edificios como Silicosis, Maternidad o Consultas Externas "sin planeamiento, en precario", y ha instado a la Seguridad Social a aclarar su proyecto sobre la antigua residencia sanitaria.

"El plan especial, si se presenta, es un paso positivo, pero mientras tanto se pueden adoptar medidas", ha concluido.